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Полиция возбудила уголовное дело из-за нападения на работницу тира в Анапе

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина плюнул девушке в лицо, затем кинул пневматическую винтовку ей в голову

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Полицейские Кубани установили личность мужчины, который разбил голову сотруднице тира в Анапе брошенной винтовкой, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате проведения проверки сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 39-летний житель Крымского района. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В понедельник днем в мессенджере Telegram сотрудница тира в Анапе рассказала, как 11 августа отказалась включать оружие компании мужчин, которые, по ее предположению, были в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на это один из посетителей плюнул девушке в лицо, затем кинул пневматическую винтовку ей в голову и до крови рассек лоб. Видеокадры этого инцидента появились в мессенджере и социальных сетях.

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РоссияКраснодарский край
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