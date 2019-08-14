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Пять человек пострадали при столкновении трех иномарок в Ленинградской области

Водитель одной из машин находится в крайне тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Автомобили Peugeot Expert, Skoda Kodiaq и Hyundai столкнулись в среду утром на 637-м км федеральной автодороги "Россия" в Тосненском районе Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в региональном УГИБДД, пострадали пять человек, в том числе десятилетний ребенок.

"По предварительной информации, в результате ДТП получили травмы водитель Peugeot, которая находится в состоянии крайней степени тяжести, водитель Skoda и его пассажиры, в том числе мальчик 10 лет, которые получили многочисленные травмы, степень которых устанавливается. Всего пострадали пять человек", - сказали в управлении.

В связи с ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства происшествия.

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