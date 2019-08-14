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В Карелии восьмилетний мальчик утонул в подземном пожарном резервуаре

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 августа. /ТАСС/. Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело в связи с гибелью 8-летнего мальчика, утонувшего в пожарном резервуаре. Об этом в среду сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка из города Санкт-Петербурга в поселке Лоухского района Республики Карелия по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, трагедия произошла 13 августа. Во время прогулки мальчик бегал по надземной части резервуара, но провалился в него и утонул.

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