{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудника полиции Брянской области уволят за драку с подростком

Конфликт произошел возле кафе в поселке Локоть

ТАСС, 14 августа. Сотрудник полиции Брянской области будет уволен из органов внутренних дел за нанесение телесных повреждений 17-летнему подростку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД Брянской области в среду.

"В ходе конфликта возле кафе, расположенного в поселке Локоть, находившийся не на службе в гражданской одежде 36-летний полицейский причинил телесные повреждения 17-летнему местному жителю. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства происшествия. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел Брянской области по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

По факту драки проводится проверка. Непосредственные руководители полицейского, устроившего драку с подростком, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

Теги
РоссияБрянская область
Молния
Песков: власти "до седьмого пота" борются с лесными пожарами, но природа бывает сильнее
Читать полностью