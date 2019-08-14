Сотрудника полиции Брянской области уволят за драку с подростком

ТАСС, 14 августа. Сотрудник полиции Брянской области будет уволен из органов внутренних дел за нанесение телесных повреждений 17-летнему подростку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД Брянской области в среду.

"В ходе конфликта возле кафе, расположенного в поселке Локоть, находившийся не на службе в гражданской одежде 36-летний полицейский причинил телесные повреждения 17-летнему местному жителю. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства происшествия. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел Брянской области по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

По факту драки проводится проверка. Непосредственные руководители полицейского, устроившего драку с подростком, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.