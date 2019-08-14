МВД проверяет информацию об избиении ребенка охранником в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 августа. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по заявлению жительницы Петрозаводска, сообщившей, что ее 11-летнего сына избил охранник частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

"Проводится проверка по факту заявления, которое подала его мама. В нем говорится, что сотрудник ЧОПа нанес телесные повреждения ее сыну", - рассказала собеседница агентства.

В пресс-службе ведомства добавили, что предполагаемый инцидент произошел в одном из сетевых магазинов Петрозаводска.

По информации местного издания "Столица на Онего", мальчик украл колбасу, но это заметил охранник. По словам матери, в отделении полиции у ее сына "начали проявляться следы душения на шее и следы побоев на висках и щеках, посинели уши, ребенок начал рассказывать, как его били". Со слов женщины, которые приводят местные СМИ, врачи зафиксировали побои.