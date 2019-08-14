СМИ: число погибших от наводнений в Индии выросло до 225 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. Не менее 225 человек погибли в Индии из-за наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями. Как сообщает в среду сайт журнала India Today , в последние дни в основном пострадали южное и западное побережье страны.

Ранее сообщалось о 200 погибших из-за наводнений в этих районах Индии.

По данным издания, с 8 августа в южных штатах Керала и Карнатака погибли по меньшей мере 88 и 54 человека соответственно, а в западных штатах Махараштра и Гуджарат - 49 и 31 человек. Еще три человека погибли в соседних регионах. Синоптики сообщают, что в ближайшие дни сильные дожди продолжатся.