Песков: власти "до седьмого пота" борются с лесными пожарами, но природа бывает сильнее

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Все уровни власти с максимальной эффективностью борются с лесными пожарами в России. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин оценивает работу региональных и федеральных властей по противодействию лесным пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке.

По словам Пескова, "работают все очень напряженно и с максимально возможной эффективностью". "Работают все до седьмого пота и этого нельзя не замечать", - сказал он.

При этом представитель Кремля призвал не забывать про географические особенности и размеры страны, а также про "различные климатические феномены, которые из года в год становятся все более разнообразными с увеличивающейся амплитудой".

"И не надо забывать про, к сожалению, имеющий до сих пор место фактор умышленных поджогов", - сказал Песков, отметив, что все это принимается во внимание. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что леса в России горят ежегодно, даже когда нет засухи в соответствующих районах, и помимо умышленных поджогов бывают и чисто природные возгорания, которые зачастую охватывают очень обширные области.

"Это очень сложный процесс и, к сожалению, здесь природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью работать до седьмого пота", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Комментируя высказывания о том, что не все лесные пожары тушить экономически целесообразно, Песков отметил, что "есть разные экспертные точки зрения".

Он добавил, что глава государства "ежедневно получает оперативные сводки по состоянию с лесными пожарами и по тем мерам, которые принимаются для сокращения ареала возгорания".

По данным Авиалесохраны, в России горит около 3 млн га лесов, причем более 90% пожаров приходятся на труднодоступную таежную местность. Режим ЧС из-за крупных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в трех районов Бурятии. Особый противопожарный режим действует в 41 регионе.