Посольство РФ в Сирии совместно с местными властями продолжает поиски активиста Мельникова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты совместно с сирийскими властями ведут работу по поиску лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, который отправился с группой волонтеров в район Идлиба, после чего перестал выходить на связь. Об этом в среду сообщили ТАСС в посольстве РФ в Дамаске.

"Мы продолжаем с нашими сирийскими коллегами из компетентных органов работу по проверке имеющейся информации и выяснении судьбы Олега Мельникова. Это задача непростая, поскольку вся территория провинции Идлиб находится под контролем боевиков", - сказал собеседник агентства.

"Как только появятся результаты, которые можно было бы сообщить СМИ, наш МИД обязательно это сделает", - добавил представитель посольства.