В Ростове пациент задушил соседа по палате

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Пациент Ростовской центральной районной больницы задушил соседа по палате, об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"12 августа текущего года утром в помещении одной из палат терапевтического отделения Ростовской ЦРБ было обнаружено тело 69-летнего пациента с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области было возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний пациент", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемого доставили в терапевтическое отделение Ростовской ЦРБ 10 августа, однако персонал больницы через какое-то время заметил, что пациент ведет себя неадекватно. После этого мужчину перевезли в Ярославскую областную психиатрическую больницу, где его осмотрели, но решили не госпитализировать. Мужчина вернулся в Ростовскую ЦРБ для дальнейшего лечения, напал на одного из пациентов и задушил его.

Сейчас подозреваемый находится в психиатрической больницы, ему предстоит пройти психиатрическую судебную экспертизу. Следователи дадут правовую оценку действиям врачей областной психиатрической больницы, отказавшим мужчине в госпитализации, и действиям сотрудников Ростовской ЦРБ, не обеспечивших безопасного пребывания пациентов в больнице.