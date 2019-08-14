Песков: в регулировании вопросов безопасности важно учитывать интересы экономики страны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. При принятии решений по законодательному регулированию различных сфер важно учитывать как необходимость обеспечения безопасности, так и интересы бизнеса и экономики страны в целом. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не ведется ли в связи с недавними крупными авариями и иными инцидентами работа по подготовке новых регламентов безопасности.

"Всегда встает вопрос целесообразности, той самой золотой середины, чтобы эти вменяемые требования, с одной стороны, обеспечивали безопасность, а с другой стороны - не сдерживали развитие в экономике", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков заметил, что аварии и техногенные инциденты так или иначе происходят везде. Он заметил, что только на дорогах страны ежегодно гибнут десятки тысяч человек. "Война на дорогах фактически идет, хотя благодаря мерам, которые по линии нашей транспортной полиции принимаются, безусловно, это количество постоянно сокращается", - добавил представитель Кремля. По его словам, в стране ведется "круглосуточная и систематическая работа" по корректировке требований безопасности.