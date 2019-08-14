В Коми обнаружили тело одного из двух утонувших мальчиков

СЫКТЫВКАР, 14 августа. /ТАСС/. Жители Усть-Куломского района Республики Коми обнаружили в среду тело одного из двух мальчиков, которые утонули 6 августа в реке Вычегде близ села Усть-Нем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по региону.

"14 августа в 12:40 мск в ЕДДС Усть-Куломского района поступило сообщение о том, что на реке Вычегде в селе Усть-Нем во время поиска детей, утонувших 6 августа (мальчики 2016 и 2006 годов рождения), местным населением, участвующим в поисках, обнаружено тело мальчика 2006 года рождения. Его нашли в 200-300 метрах ниже по течению от понтонного моста. Поиски второго мальчика продолжаются", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации Усть-Куломского района, поиски тел детей не прекращались с момента их гибели. В среду на реку выдвинулись трое спасателей от аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми", сотрудники регионального управления МЧС и шесть местных жителей на двух лодках.

Несчастный случай произошел утром 6 августа: трое родных братьев трех, 10 и 12 лет отправились рыбачить на понтонный мост близ села Усть-Нем. Младший заигрался, поскользнулся и упал в реку, за ним в воду бросился старший из братьев. В итоге утонули оба. Пытавшиеся помочь детям двое мужчин еле выбрались сами из холодной воды - слишком большой уровень воды и очень быстрое течение наблюдается в этом году из-за постоянных дождей.

Эти условия осложнили и поиски тел детей. В них были задействованы более 50 человек, в том числе несколько групп водолазов и местные жители. Они искали по всей акватории реки Вычегды в нескольких десятках километров ниже по течению. По факту несчастного случая с детьми региональное управление Следственного комитета проводит проверку.