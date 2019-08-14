Торговый павильон горит на юго-западе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели по повышенному номеру сложности тушат пожар в крупном торговом павильоне на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС в среду.

"Пожар произошел в торговом павильоне. Ему присвоен номер 1-БИС", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара изначально составляла 60 кв. м, но затем увеличилась. "В настоящее время площадь пожара составляет около 400 кв. метров", - сказали в управлении.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало. В МЧС также добавили, что к ликвидации привлечены 13 единиц техники и 52 человека личного состава.

В новость в 15:09 мск внесены изменения - добавлена информация о площади возгорания.