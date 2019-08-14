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Снаряд времен войны обнаружили на северо-западе Москвы

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен во дворе одного из жилых домов на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сегодня днем на улице Демьяна Бедного, 6, обнаружен снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что место, где был обнаружен боеприпас, оцеплено, в ближайшее время снаряд будет вывезен для дальнейшей ликвидации. Пострадавших в результате инцидента нет.

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