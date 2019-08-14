Мосгорсуд отказался отпустить еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на арест троих обвиняемых по делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля - Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Самариддина Раджабова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы на решение заключить под стражу Абаничева, Барабанова и Раджабова", - сказали в пресс-службе. Ранее они были арестованы Пресненским судом Москвы до 11 октября.

Адвокаты обвиняемых просили суд смягчить меру пресечения их подзащитным, переведя их под домашний арест. Кроме того, главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов предложил суду залог в размере 1 млн рублей за Абаничева. Как передает корреспондент ТАСС, Раджабов в ходе заседания суда зачитал рэп, посвященный его нынешнему положению.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто раскаялся и признал вину.

Ранее в среду суд отклонил жалобу на арест Подкопаева, аналогичные жалобы других обвиняемых будут рассмотрены судом в ближайшее время.