СМИ: семь человек погибли в результате обстрела на востоке Афганистана

ТАСС, 14 августа. Семь мирных жителей стали жертвами артобстрела в провинции Каписа на востоке Афганистана. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной полиции.

По информации агентства, во вторник вечером боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) обстреляли одну из местных деревень, снаряд попал в жилой дом. Все семеро погибших - женщины и дети.

Отмечается, что представитель талибов Забихулла Муджахид опроверг причастность движения, обвинив в инциденте афганскую армию.