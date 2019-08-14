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Пожар в торговом павильоне в Петербурге локализовали

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар на площади 400 кв. м в торговом павильоне на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС.

"Локализация пожара на площади 400 кв. м", - сказали в управлении.

На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, показатели состояния окружающей среды в норме.

По данным МЧС, горят помещения с автотоварами в одноэтажном торговом павильоне на проспекте Народного Ополчения, 28 на юго-западе Санкт-Петербурга. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Пожарные подразделения работают по повышенному номеру сложности.

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