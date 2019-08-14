Два подростка из Кирова пропали в Нижнем Новгороде

ТАСС, 14 августа. Два кировских подростка, приехавших на экскурсию в составе организованной группы в сопровождении педагогов, пропали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Следователем СО по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения 14-летнего и 15-летнего подростков из города Кирова организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчики покинули гостиничный номер ранним утром 14 августа, их исчезновение заметили в шесть часов утра. До настоящего времени местонахождение детей неизвестно.