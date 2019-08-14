Приставы опечатали вендинговые автоматы Healthy Food после отравлений в Москве

"ООО "До луны и обратно" после массовых отравлений едой из вендинговых автоматов Healthy Food было признано Гагаринским районным судом Москвы виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). В межрайонный отдел по особым исполнительным производствам неимущественного характера УФССП России по Москве поступило два исполнительных документа о приостановлении деятельности организации общественного питания через вендинговые автоматы, расположенные в бизнес-центре Lotte и офисном центре ООО "СИБУР", сроком на 90 суток", - сообщили в УФССП.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Судебные приставы опечатали некоторые вендинговые автоматы по продаже еды после серии отравлений в Москве. Об этом ТАСС сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФССП по Москве.

На основании исполнительных производств судебные приставы-исполнители в присутствии понятых опечатали вендинговые автоматы (двухкамерные холодильные аппараты для продуктов). На автоматах рядом с уведомлением, что компания Healthy Food приостановила загрузку всех своих станций в городе в связи с проверкой поставщиков сырья, появились печати судебных приставов о приостановке их работы.

16 июля стало известно о массовом отравлении сотрудников офисов едой Healthy Food из вендинговых автоматов. Были госпитализированы 37 человек, а всего пострадали более 90. У большинства из них был обнаружен сальмонеллез. Сотрудники Роспотребнадзора в комбинате компании нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности. В ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 тонн сырья и готовой продукции.

Ранее сообщалось, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в образцах продуктов питания, которые сдала туда компания в рамках собственного расследования.