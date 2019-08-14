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В Москве ищут водителя каршерингового BMW, скрывшегося после ДТП с машиной скорой помощи

В результате аварии никто не пострадал

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Водитель каршерингового автомобиля BMW столкнулся с машиной скорой помощи в Москве и скрылся с места происшествия после ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сегодня днем на Элеваторной улице произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля каршеринга марки BMW и машины скорой помощи. В результате столкновения пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП", - сказал собеседник агентства.

Ведется поиск водителя, скрывшегося с места аварии.

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