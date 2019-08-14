Один человек погиб при столкновении пяти машин в Подольске

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подольске Московской области, в том числе грузовика и "Газели". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"В Подольске на трассе М-2 произошло столкновение трех легковых автомобилей, грузовика и "Газели". В результате столкновения два человека пострадали и еще один погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди погибших и пострадавших детей нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.