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Один человек погиб при столкновении пяти машин в Подольске

Еще двое пострадали

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подольске Московской области, в том числе грузовика и "Газели". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"В Подольске на трассе М-2 произошло столкновение трех легковых автомобилей, грузовика и "Газели". В результате столкновения два человека пострадали и еще один погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди погибших и пострадавших детей нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

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