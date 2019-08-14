В горах Кабардино-Балкарии пропал мальчик

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) ищут мальчика 2013 года рождения, который пропал в ущелье Адыр-Су, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

"Сегодня в 16:10 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су пропал ребенок 2013 года рождения из Республики Башкортостан. На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и отряда Центроспас МЧС России в количестве 11 человек и 3 единиц техники", - сказал Беров.

В МВД по КБР сообщили ТАСС, что на поиски ребенка также выдвинулись 46 сотрудников полиции, в том числе кинологический расчет. В поисках также задействованы 20 добровольцев и родственники мальчика.