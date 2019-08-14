AFP: хакеры атаковали сеть французских частных госпиталей

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Хакеры проводят в настоящее время атаки на крупнейшую французскую частную сеть госпиталей Ramsay-Gnrale de Sant. Об этом сообщил в среду AFP официальный представитель этой компании.

Согласно его данным, атакой затронуты 120 из 140 медицинских учреждений сети. Действия хакеров начались в минувшую субботу утром и продолжаются в настоящее время. В то же время он заверил, что эти атаки не повлияли на лечение и обслуживание пациентов. Использованный хакерами вирус атаковал электронную почту учреждений и ряд сервисных разделов в ее электронной системе, связанных с управлением и обеспечением работы заведений. Это "произошедшее блокирование электронной системы вынудило персонал вернуться к бумажной технологии для планирования работ и отчетности", сказал представитель медицинской фирмы.

Как сообщили AFP специалисты по кибербезопасности, вполне вероятно, что хакеры в данном случае использовали программу Cryptolocker, впервые обнаруженную в 2013 году и в последние недели все чаще применяемую при атаках в различных странах мира. Троянский вирус программы распространяется через зараженные вложения электронной почты или через зараженные сайты. Cryptolocker - это программа-вымогатель, вредоносный вирус которой шифрует атакованные им хранящиеся файлы. Расшифровка данных проводится хакерами только если они получают требуемый платеж от своей жертвы.

Французская компания сообщила, что после обнаружения кибератаки она немедленно применила запланированные для защиты меры. "Мы уверены, что никакие хранившиеся в системе данные не были похищены", - заверил ее представитель. Он сообщил, что задействованные специалисты намерены восстановить работу системы "в конце недели".