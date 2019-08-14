Бизнес-центр загорелся в историческом центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели по повышенному номеру сложности тушат пожар в бизнес-центре на Малом проспекте Васильевского острова в Петербурге в среду вечером, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС.

"В четырехэтажном административном здании горит чердак и кровля на площади 200 кв. м. Ранг пожара повышен до №2", - сказали в управлении.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, два последних этажа бизнес-центра не эксплуатируются после ремонта.

В новость внесены изменения (17:54 мск) - добавлена информация о площади пожара.