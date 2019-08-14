У горящего в Петербурге бизнес-центра частично обрушилась кровля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Кровля четырехэтажного бизнес-центра в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре в среду вечером, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по городу.

"Ранг пожара повышен до № 3, частичное обрушение кровли", - сказали в управлении.

Кроме того, сообщается, что площадь пожара в здании на Малом проспекте, дом 58, на Васильевском острове увеличилась до 600 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. По данным спасателей, два последних этажа бизнес-центра не эксплуатируются после ремонта.

В ГУ МЧС также уточнили, что горит здание бизнес-центра "Ленинград", который, по данным агентства недвижимости ЦИАН, располагается в административном корпусе бывшего производственного объединения имени Козицкого (здание 1968 года постройки, четыре этажа). Дом был отреставрирован в 2007 году под коммерческое назначение, является частью масштабного имущественного комплекса общей площадью 22 тыс. кв. м.

К ликвидации пожара привлечены 135 человек и 33 единицы техники.