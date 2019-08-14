На Урале из-за повреждения газопровода без газоснабжения остались почти 20 тыс. человек

ТАСС, 14 августа. Повреждение газопровода произошло в Полевском городском округе Свердловской области, без газоснабжения остались почти 20 тыс. человек. Об этом сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС.

"14 августа в 16:40 по местному времени (14:40 мск) поступило сообщение о повреждении на газопроводе высокого давления (диаметр 57 мм) по улице Красноармейская Полевского городского округа Свердловской области. В результате без газоснабжения остались 116 многоквартирных жилых домов и 2626 частных жилых домов с населением 19 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Угрозы для населения и окружающей среды нет. Ведутся аварийно-восстановительные работы силами специалистов газовой службы. "Ориентировочное время восстановления газоснабжения - 15 августа", - поясняется в пресс-релизе.

По словам главы городского округа Константина Поспелова, отключение газопровода произведено для устранения неполадок. "Была [обнаружена] вероятность аварии, поэтому газоснабжение было приостановлено для устранения неполадок. На данный момент ситуация почти локализована, завтра утром начнется восстановление. Без газоснабжения остались дома в южной части города, всего в городском округе проживают более 69 тыс. человек", - пояснил Поспелов в беседе с корр. ТАСС.