Bild: следователи нашли следы крови в квартире пропавших в Мюнхене россиянок

По данным источников издания, полиция ФРГ исходит из того, что супруг 46-летней Марии Г. сначала убил ее, а затем ее 16-летнюю дочь, чтобы замести следы. "Тела до сих пор не найдены, но мы надеемся, что найдем их", - приводит Bild слова представителя прокуратуры баварской столицы Кена Хайденрайха. Следствие предполагает, что мать и дочь были убиты в квартире и потом перевезены в другое место.

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Германские следователи нашли следы крови в мюнхенской квартире пропавших месяц назад гражданок РФ. Об этом в среду сообщила газета Bild.

Представитель следственной комиссии Йозеф Виммер накануне сообщил, что в лесном массиве на востоке баварской столицы найден коврик для ног, который после предполагаемого убийства исчез из мюнхенской квартиры россиянок. На нем, предположительно, обнаружены следы крови жертв.

Следов взлома квартиры не обнаружено. Марии, по данным следователей, принадлежит квартира в центре Москвы. Если ее тело так и не будет найдено по прошествии пяти лет, право на владение этим имуществом перейдет к ее супругу.

"Муж, который по российскому законодательству является наследником, его автомобиль в лесу, где был найден коврик, - все это позволяет сделать вывод, что преступление, возможно, было совершено из корыстных побуждений", - отметил юрист Рабан Функ из "Объединения немецких адвокатов по уголовным делам".

46-летняя Мария Г. и ее 16-летняя дочь пропали 13 июля. Они вышли из дома и отправились в торговый центр, расположенный в мюнхенском районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили. 21 июля был задержан супруг Марии Г. - переселенец из бывшего СССР. Его подозревают в убийстве. Мужчина находится в следственном изоляторе и не сотрудничает со следствием. О его мотивах пока ничего не сообщается.