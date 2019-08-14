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В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии

По данным СМИ, двум пропавшим женщинам до 60 лет, третьей - около 36

ТБИЛИСИ, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии ведут поиски трех туристок из Белоруссии, которые пропали в среду вечером на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо Сванети). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пропали три туристки из Белоруссии в Сванети, на горе Тетнульди. Мы ведем их поиски всеми существующими у нас ресурсами", - сказал сотрудник пресс-службы Службы ЧС.

Первый канал Общественного вещателя Грузии сообщает, что двум пропавшим женщинам до 60 лет, а третьей - около 36. Они находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. Женщины пропали по пути к базе.

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