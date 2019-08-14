Ход дела о пропаже ребенка под Омском будет контролировать центральный аппарат СК

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять под контроль расследование дела об исчезновении трехлетнего мальчика под Омском. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела о безвестном исчезновении мальчика, возбужденного следственными органами СК России по Омской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, трехлетний мальчик пропал днем во вторник в Большереченском районе Омской области. Его родители приехали в лес собирать ягоды и оставили ребенка в машине. Вернувшись через 15 минут, они не нашли мальчика. Около трех часов родители искали ребенка сами, после чего обратились в органы внутренних дел.

"Следователи на месте происшествия участвуют в поисках ребенка совместно с подразделениями УМВД России по Омской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Омской области и общественными организациями "Доброспас" и "Лиза Алерт". Привлечены авиация и кинологи со служебными собаками", - добавили в пресс-службе.

Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК подключить дополнительные силы и средства для поиска ребенка в круглосуточном режиме, а также проверить все возможные версии его исчезновения.