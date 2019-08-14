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СМИ: пожары уничтожили на юге Франции 430 га леса

В частности, в департаменте Од огонь возник сразу в нескольких местах. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Сильные пожары уничтожили вечером в департаменте Од не менее 400 га леса, а в соседнем с ним департаменте Эро - еще 25-30 га соснового бора. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на сведения, полученные от префектур и пожарных служб департаментов.

В Од огонь возник после 16:00 часов (17:00 мск) сразу в нескольких местах. Он начал быстро распространяться, так как во всем регионе с севера дует сильный ветер. Также на юге Франции уже более месяца царят сильная жара и засуха, что способствует распространению пожара. Ночью ветер начал несколько стихать, однако ожидается, что утром он вновь усилится.

Борьбу с огнем в Од ведут 200 пожарных. Им на помощь срочно перебрасываются пожарные из соседних регионов. Для тушения широко используется химический состав, замедляющий горение растительности.

Очаги огня возникли и в расположенном севернее Од департаменте Эро. Несмотря на все попытки сотни пожарных остановить продвижение огня, он в ряде мест находится в опасной близости от виноградников.

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