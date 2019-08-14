Ялтинская полиция начала проверку после драки уличного музыканта со священником

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Полиция Ялты начала проверку по факту драки между уличным музыкантом и московским священником, произошедшей вечером 14 августа на набережной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

"Около 19:00 в УМВД России по городу Ялте поступило сообщение о том, что на набережной между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Участники конфликта получили телесные повреждения. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту", - сообщили в пресс-службе.

Один из участников инцидента, священник храма Андрея Рублева в московских Раменках Алексей Забелин рассказал ТАСС, что ему диагностировали перелом челюсти. По его словам, конфликт произошел из-за места на скамейке, которую занимает уличный музыкант для своих представлений.

"Я гулял со своей семьей - супругой и пятью детьми - по набережной Ялты. Младший сын натер ноги. Я увидел лавку - свободное место. Посадил туда ребенка, чтобы приклеить пластырь к его ногам. Вдруг неожиданно подошел человек и столкнул ребенка с лавки", - сказал Забелин.

После этого, по словам священника, уличный музыкант дважды ударил его в лицо. Священник также заявил, что полиция "неохотно отреагировала на ситуацию" и пока не опрашивала его относительно инцидента.