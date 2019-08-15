В трех регионах Дальнего Востока из-за паводка привели в готовность около тысячи военных

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Около тысячи военных приведены в повышенную готовность на Дальнем Востоке из-за паводка, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Военные уже привлекались к борьбе с паводком в Амурской и Еврейской автономной областях в июле и августе. После этого, как уточнили ТАСС в пресс-службе, они вернулись в места дислокации.

"В связи с ухудшением паводковой обстановки в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Восточного военного округа приведены в повышенную готовность. В составе отрядов около 1 тыс. человек и почти 250 единиц техники, в том числе специальной, автомобильной, инженерной, радиационной химической и биологической защиты, связи и медицинской", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

Отряды находятся в четырехчасовой готовности к выполнению задач в Хабаровском районе, а также в Комсомольске-на-Амуре, Бикинском, Монгохтинском, Белогорском, Благовещенском, Биробиджанском и Бабстовском гарнизонах.

В трех регионах Дальнего Востока из-за паводка на Амуре и других реках отмечаются подтопления поселений, дорог и полей, подтопления из-за разлива рек зафиксированы и в Приморье. Накануне МЧС России сообщало, что паводок затронул 38 населенных пунктов и 12 участков автодорог. При этом синоптики прогнозируют в регионе сильные дожди в ближайшие дни.