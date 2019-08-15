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Лесные пожары в России

В Якутии площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 57,2 тыс. га

В ликвидации пожаров участвуют 512 человек

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Якутии за прошедшие сутки сократилась на 57,2 тыс. га - до 824 тыс., сообщили ТАСС в региональном Минэкологии.

"Общая площадь пожаров составляет 824 тыс. га", - сказал представитель министерства.

По данным властей, в республике идет тушение 12 лесных пожаров, 4 локализованы. В их ликвидации участвуют 512 человек.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики космическим мониторингом контролируется 141 зарегистрированная термоточка.

В селах проводят превентивные работы для защиты от пожаров: возводят минерализованные полосы и проводят встречный отжиг огня. В некоторых районах сохраняется задымленность, вызванная лесными пожарами в Якутии и соседних регионах. В поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах увеличен запас лекарств, медицинских масок и ватно-марлевых повязок на случай ухудшения ситуации.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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