В Приморье вода покинула 115 придомовых территорий

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Огороды 115 частных домов в четырех районах Приморья остаются подтопленными утром четверга из-за паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Сутки назад в тех же районах были подтоплены 284 придомовых территории.

"В результате прохождения осадков остаются подтопленными 115 придомовых территорий в четырех муниципальных образованиях: в Пожарском районе - села Губерово, Бурлит и Красный Яр, в Дальнереченском районе - село Поляны, в Красноармейском районе - села Лимонники, Вострецово и Метеоритное, а также в Дальнереченске. В данных населенных пунктах сотрудники МЧС России оказывают адресную помощь пожилым и маломобильным людям", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС и. о. начальника отдела ГО и ЧС администрации Пожарского района Андрей Басаков, вода достигла территории села Верхний Перевал, где насчитали 55 подтопленных дворов. Подтоплений домов пока не зафиксировано.

Как отмечают в главке, в бассейнах рек на севере Приморья сохраняется сложная гидрологическая обстановка. В четверг поднимается уровень воды в среднем и нижнем течении рек Большая Уссурка, Малиновка, Бикин, на реке Ореховка. На других реках вода не поднимается более чем на 40 см и не выходит из берегов.

"В нижнем течении рек Большая Уссурка, Малиновка выход воды из берегов ожидается 15-16 августа, 16-17 августа создается угроза подтопления близко расположенных к рекам хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков автомобильных дорог, пониженных мест в населенных пунктах. В связи с прогнозируемыми на 16-17 августа сильными дождями гидрологическая ситуация на большинстве рек края усложнится. Существует угроза формирования локальных наводнений, охватывающих большую часть края", - уточнили в пресс-службе ведомства.