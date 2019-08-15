Авиалесоохрана за сутки потушила в России 46 лесных пожаров

ТАСС, 15 августа. Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 46 лесных пожаров в регионах России и продолжают тушить 157 очагов возгорания общей площадью почти 258,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"В России ликвидировано 46 лесных пожаров на площади 10,5 тыс. га. На 00:00 мск 15 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 157 лесных пожаров на площади 258432 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего таких пожаров - 69 - в Красноярском крае, где тушат 132,1 тыс. га леса. В Иркутской области ликвидируют 42 очага возгорания на площади 115,6 тыс. га, в Якутии и Амурской области - 12 и 8. Также леса тушат в Бурятии и на Алтае, на Чукотке и Камчатке, в Магаданской области, Хабаровском крае, Томской области и Крыму.

Кроме того, по информации федеральной Авиалесоохраны, четыре пожара на площади 3,6 тыс. га действуют в заповедниках Иркутской области, еще три зафиксировано на особо охраняемых природных территориях в Бурятии.

В ликвидации пожаров задействовано 2,8 тыс. человек, 256 единиц техники, 51 воздушное судно.

В четырех регионах России из-за пожаров действует режим чрезвычайной ситуации, в 41 установлен особый противопожарный режим.