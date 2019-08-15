Аргентинских военных эвакуировали с острова в Антарктиде после инцидента при посадке

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Чилийские военные эвакуировали аргентинских коллег с острова Росса в Антарктиде после инцидента при посадке. Об этом сообщили в среду ВВС Аргентины в заявлении для прессы.

Воздушное судно ВВС Чили доставило военных на аргентинскую антарктическую станцию Марамбио. За пострадавшими был отправлен самолет с врачами на борту. В ближайшее время они будут транспортированы на военную базу в городе Рио-Гальегос, "где будет проведен необходимый медицинский осмотр".

В общей сложности на борту самолета ВВС Аргентины находились девять человек.

По данным агентства Télam, самолет при посадке ударился шасси об снежный бугор.