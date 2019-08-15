В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы распространения африканской чумы свиней

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Сергей Фургал ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о введении регионального режима ЧС в Хабаровском крае. Это позволит усилить мероприятия по недопущению занесения африканской чумы свиней в регион и, в случае необходимости, оперативно привлекать финансирование", - говорится в сообщении.

Специалисты ветеринарной службы организовали подворовой обход хозяйств, занимающихся разведением свиней. Особое внимание уделяется приграничным территориям, которые находятся в зоне риска. Запрещен выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов, допуск в животноводческие помещения посторонних. Параллельно проводится плановая вакцинация от ящура.

"В Хабаровском крае не зафиксировано ни одного случая чумы свиней. Однако угроза занесения инфекции по-прежнему велика", - отмечается в сообщении.

Сейчас в регионе усилен контроль за продажей охлажденной и замороженной свинины и поставками мяса в регион. Речь идет как о таможенных пунктах пропуска, так и приграничных автомагистралях. Продукция проверяется в торговых сетях. Посты выставлены в поселке Лучегорск и на Амурском мосту, в ближайшее время такой же пост появится на трассе в Бикинском районе.

Очаг африканской чумы свиней обнаружен 31 июля в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края. В муниципалитете был также объявлен режим чрезвычайной ситуации, введен карантин. Вирус был занесен и на территорию Благовещенского района Амурской области.