В Филадельфии властям удалось освободить всех заложников

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудникам полиции в Филадельфии (штат Пенсильвания) удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался человек, открывший в среду огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а также установить с ним контакт. Об этом заявил в среду на пресс-конференции шеф полиции города Ричард Росс, трансляцию вел телеканал CNN.

По словам Росса, полицейскому спецназу "удалось благополучно вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже, а также еще трех узников". Росс отметил, что в настоящее время ситуация более на рассматривается как "захват заложников". Он добавил, что властям после продолжительных попыток удалось переговорить со стрелком и призвать его сдаться. "Мы знаем, что он жив", - отметил шеф полиции.

Ранее Росс заявил, что дом не могут покинуть двое полицейских.

Согласно заявлению полицейского управления, шестеро стражей порядка получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Первые выстрелы прогремели около 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск). Первоначально полицейские прибыли к данному дому, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков. Стражи порядка ведут переговоры со стрелком, пытаясь убедить его сдаться.