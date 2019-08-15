На островах у Хабаровска подтопило уже более 1,7 тыс. дач

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска поднялся до отметки 570 см. В городе подтоплены 12 приусадебных участков, на близлежащих островах - порядка 1,7 тыс. дач, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Накануне в Хабаровске были подтоплены около 10 дворов, на островах - 1,5 тыс. участков. Неблагоприятным для города считается уровень воды в Амуре в 450 см, опасным - в 600 см.

"В краевой столице вода зашла на территорию 12 приусадебных участков на улицах Вилюйская, Богачева, Керченская, Архаринская, Штормовая, в проезде Кемеровского и переулке Ульяновска. В большинстве своем эти улицы находятся в районе Красной Речки в городе. На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный число дачных домов, оказавшихся во власти водной стихии, выросло и составило порядка 1,7 тыс. строений и участков", - говорится в сообщении, распространенном главком.

Сейчас гребень амурского паводка замедлил движение и проходит на участке от села Нижнеспасское Еврейской автономной области до Хабаровска. За сутки уровень воды в Амуре возле Хабаровска увеличился на 8 см. Подъемы уровня воды на 1-15 см отмечают на всей протяженности реки, в ближайшие сутки воды будет подниматься еще на 10-30 см.

В черте Хабаровска и пригороде, по данным МЧС, организовано несколько наблюдательных постов, проводится оценка уровня воды, особенно в тех районах, где могут быть подтоплены приусадебные участки, гаражи и иные постройки. Продолжается дежурство на островных территориях города.