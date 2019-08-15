Резкий подъем воды в реках и паводки ожидаются в Приморском крае 16-17 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Резкий подъем уровня воды в реках и паводки ожидаются в Приморском крае 16-17 августа, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Гидрологическая ситуация на большинстве рек Приморского края усугубится, создается угроза формирования большого наводнения, охватывающего большую часть края. Высота подъема уровня воды в реках составит от 1 до 2 м. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды до 3 м с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов и населенных пунктов. Паводки будут носить резкие и интенсивный характер развития", - сказала она, добавив, что поднятие уровня воды прогнозируются 16-17 августа.

При этом в Иркутской области 15 и 16 августа прогнозируются небольшие и умеренные дожди, а также грозы с порывистым ветром, в отдельных районах возможно повышение уровня воды. "В Иркутской области отмечается повышение уровня воды на реке Уда у поселка Октябрьский, на реке Бирюса у села Шиткино на 115-125 см. На остальных реках области колебания в пределах 5-30 см. 15-17 августа на реках области ожидаются колебания уровня воды в пределах 5-50 см", - добавила Макарова.