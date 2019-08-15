В МЧС сообщили, что при аварийной посадке лайнера в Жуковском никто не пострадал

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Никто не пострадал при инциденте с самолетом "Уральских авиалиний", совершившим в четверг утром аварийную посадку в подмосковном Жуковском, сообщилиТАСС в МЧС России.

"Никто из пассажиров самолета не пострадал, все пассажиры выведены из самолета", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, у лайнера A321 при взлете загорелся двигатель, из-за чего он был вынужден экстренно приземлиться и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Помощь МЧС не потребовалась при ликвидации последствий аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье.

"Тушение проводится экстренными службами аэропорта. Привлечение МЧС России на данный момент не требуется", - сказали в ведомстве.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов подтвердил ТАСС, что экипаж самолета "Уральских авиалиний" успешно совершил аварийную посадку.

"[Аварийную] посадку [экипаж] сделал правильно, самолет не загорелся, всех пассажиров эвакуировали, погибших и раненых нет", - сказал Скуратов.

На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. По данным гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова, у самолета отказали оба двигателя. Лайнер следовал по маршруту Жуковский - Симферополь.