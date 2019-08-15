Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье. Главное

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. Самолет следовал в Симферополь.
Airbus A321 Уральских авиалиний экстренно сел в поле после выхода из строя обоих двигателей в результате попадания птиц.— Гагарин (@GagarinRocket) August 15, 2019
Видео эвакуации из самолета: pic.twitter.com/Pcf5FxG4lC
Что произошло
Направлявшийся в Симферополь лайнер Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. По данным экстренных служб, он приземлился в поле недалеко от деревни Рыбаки, в километре от полосы. Всех пассажиров эвакуировали.
На борту находились 234 человека, включая семерых членов экипажа. По данным транспортной прокуратуры, в самолете летело "220 пассажиров, 6 детей и 5 членов экипажа".
Источник в экстренных службах сообщил, что у самолета загорелся двигатель, сам борт избежал огня. Собеседник ТАСС заявил, что горящий двигатель самолета отвалился при посадке.
Кто пострадал
Источник в экстренных службах сообщил, что при посадке пострадали 23 человека, среди них девять детей.
По данным Росавиации, четверо пассажиров госпитализированы. Их доставили в больницы Жуковского и Раменского. Сообщается, что люди в основном получили ушибы. На месте работают 20 бригад скорой помощи и два вертолета.
Информация о пострадавших уточняется.
Причины аварии
По данным гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова, у самолета отказали оба двигателя. Причиной этого он назвал попадание в них птиц.
По словам собеседника ТАСС, экипаж самолета смог посадить лайнер на брюхо прямо в поле.
Эвакуированных людей отвели на расстояние 300 м от места посадки.
Как расследуют ЧП
Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия с самолетом "Уральских авиалиний". На место ЧП выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев. В ведомстве сообщили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
К месту аварийной посадки лайнера также выехала следственно-оперативная группа СК РФ. Для расследования причин происшествия в Жуковском сформирована специальная комиссия, возбуждено уголовное дело.