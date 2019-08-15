Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье. Главное

Направлявшийся в Симферополь лайнер Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. По данным экстренных служб, он приземлился в поле недалеко от деревни Рыбаки, в километре от полосы. Всех пассажиров эвакуировали.

На борту находились 234 человека, включая семерых членов экипажа. По данным транспортной прокуратуры, в самолете летело "220 пассажиров, 6 детей и 5 членов экипажа".

Источник в экстренных службах сообщил, что у самолета загорелся двигатель, сам борт избежал огня. Собеседник ТАСС заявил, что горящий двигатель самолета отвалился при посадке.