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Обновлено 

Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье. Главное

© Алексей Штокал/ТАСС

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. Самолет следовал в Симферополь.

Что произошло

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Направлявшийся в Симферополь лайнер Airbus A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. По данным экстренных служб, он приземлился в поле недалеко от деревни Рыбаки, в километре от полосы. Всех пассажиров эвакуировали.

На борту находились 234 человека, включая семерых членов экипажа. По данным транспортной прокуратуры, в самолете летело "220 пассажиров, 6 детей и 5 членов экипажа".

Источник в экстренных службах сообщил, что у самолета загорелся двигатель, сам борт избежал огня. Собеседник ТАСС заявил, что горящий двигатель самолета отвалился при посадке. 

Кто пострадал

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Источник в экстренных службах сообщил, что при посадке пострадали 23 человека, среди них девять детей. 

По данным Росавиации, четверо пассажиров госпитализированы. Их доставили в больницы Жуковского и Раменского. Сообщается, что люди в основном получили ушибы. На месте работают 20 бригад скорой помощи и два вертолета.

Информация о пострадавших уточняется. 

Причины аварии

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По данным гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова, у самолета отказали оба двигателя. Причиной этого он назвал попадание в них птиц.

По словам собеседника ТАСС, экипаж самолета смог посадить лайнер на брюхо прямо в поле.

Эвакуированных людей отвели на расстояние 300 м от места посадки.

Как расследуют ЧП

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Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия с самолетом "Уральских авиалиний". На место ЧП выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев. В ведомстве сообщили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

К месту аварийной посадки лайнера также выехала следственно-оперативная группа СК РФ. Для расследования причин происшествия в Жуковском сформирована специальная комиссия, возбуждено уголовное дело.

 

 

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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