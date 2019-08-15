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Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

Инцидент произошел на мосту между Саратовом и Энгельсом
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

САРАТОВ, 15 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на мосту между Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, пострадали десять человек.

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Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"По предварительным данным, около 06:45 (мск) на мосту Энгельс - Саратов произошло столкновение автомобилей Volkswagen и "ГАЗель". В результате ДТП, предварительно, пострадали четыре человека из легкового автомобиля и шесть из "ГАЗели", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГИБДД выясняют детали произошедшего, о состоянии пострадавших, как и о возможных причинах ДТП, пока не сообщается.

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