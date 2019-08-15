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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Следователи СК направились на место аварийной посадки лайнера в Подмосковье

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская сообщила, что к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи СК выехали к месту аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в районе аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа", - сообщила она.

Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. По данным экстренных служб, он сел в поле недалеко от деревни Рыбаки. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Пострадавших нет.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Источник: число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье выросло до 10
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