Следователи СК направились на место аварийной посадки лайнера в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи СК выехали к месту аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в районе аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа", - сообщила она.

Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. По данным экстренных служб, он сел в поле недалеко от деревни Рыбаки. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Пострадавших нет.