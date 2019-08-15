Гидрометцентр: тайфун "Кроса" пройдет по наиболее благоприятному для Приморья пути

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Смещающийся через Японское море тайфун "Кроса", из-за приближения которого в Приморье объявлено штормовое предупреждение, пройдет по наиболее благоприятной для края траектории, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Согласно последним расчетам, тайфун "Кроса" пройдет по траектории ближе к острову Хоккайдо (Япония), что для Приморья является наиболее благоприятным вариантом развития событий. Дождей будет меньше, чем ожидалось при его возможном движении вблизи берегов края", - сообщил представитель гиродметцентра.

При этом одна из облачных спиралей тайфуна накрыла южные районы Приморья. Это приведет к усилению дождей, которые пройдут на западе, юго-западе и на восточном побережье. Ожидается формирование дождевых паводков в 0,8-2,0 м с возможным подтоплением прилегающих территорий.

В среду Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 16-17 августа в связи с приближением тайфуна "Кроса" к территории региона, где в течение долгого времени идут сильные дожди. Ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днем на большей части территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные - 50 мм и более за 12 часов и менее. На утро четверга в крае остаются подтоплены огороды 115 частных домов в четырех районах.