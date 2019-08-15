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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Росавиация сообщила о четырех пострадавших при аварийной посадке самолета в Жуковском

Четыре человека пострадали при вынужденной посадке самолета в Жуковском - Росавиация.

Теги
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Источник: число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье выросло до 10
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