Транспортная прокуратура начала проверку ЧП с аварийной посадкой самолета в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия с самолетом "Уральских авиалиний", совершившим аварийную посадку в районе подмосковного Жуковского. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, - сказала она. - Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

На место ЧП выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после того, как, по данным авиакомпании, в оба двигателя самолета попали птицы. По данным экстренных служб, он сел в поле недалеко от аэропорта. Согласно информации прокуратуры, на борту находились "220 пассажиров, 6 детей и 5 членов экипажа" (ранее сообщалось, что в самолете летели 234 человека).