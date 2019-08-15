СК возбудил дело после аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета Airbus A321 ("Эрбас А-321"), вылетевшего из подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки пассажирского самолета, следовавшего рейсом Москва - Симферополь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сообщила Марковская.