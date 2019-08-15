В ДТП на Кубани погибли три человека

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате ДТП в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

"По предварительным данным, 14 августа около 21:00 водитель автомобиля Dodge 1976 года рождения, двигаясь по улице Котовского станицы Петровской, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате произошло опрокидывание транспортного средства. На месте ДТП погибли трое пассажиров автомобиля, водитель получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.