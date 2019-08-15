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Источник: в Шереметьево самолет готовится к аварийной посадке

Собеседник агентства сообщил, что у самолета отказала гидросистема

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Самолет, следующий рейсом Москва - Самара, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет рейсом Москва - Самара. По предварительной информации, на борту отказала гидросистема", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет принадлежит компании Global Jet. На его борту находятся три члена экипажа и четыре пассажира. К месту ЧП следуют 14 автоцистерн.

В новость были внесены изменения (09:17 мск) - добавлена информация по тексту.

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