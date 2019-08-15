Уральская транспортная прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье. Об этом сообщается в четверг на сайте надзорного ведомства.

"Уральской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении прокуратуры.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По данным источника ТАСС, в результате аварийной посадки пострадали 23 человека, среди них девять детей. Все они госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").